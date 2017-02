Chelsea empata com Burnley fora de casa

Futebol

O líder Chelsea cedeu o empate com o Burnley em 1 a 1 neste domingo, pela 25ª rodada da Premier League, e perdeu a chance de ampliar para 12 pontos a distância para o vice líder Tottenham, que perdeu no sábado para o Liverpool.

O gol dos Blues saiu aos 7 minutos do primeiro tempo, com o espanhol Pedro Rodríguez completando jogada do trio ofensivo da equipe. Mas os donos da casa equilibraram a partida e conseguiram o empate aos 24 da primeira etapa, com o irlandês Robbie Brady.

Com o empate, o time do italiano Antonio Conte fica a 10 pontos do Tottenham. O Arsenal também venceu e subiu provisoriamente para a terceira colocação, com os mesmo pontos dos Spurs. Quem pode se dar bem é o Manchester City, que enfrenta o Bournemouth pelo fechamento da rodada, na segunda-feira. Se vencerem, os Citizens assumem a vice-liderança e ficam a 8 pontos do Chelsea.

No último jogo do fim de semana, o Swansea venceu o atual campeão Leicester por 2 a 0. Alfie Mawson abriu o placar, aos 36, e Martin Olsson fechou a conta, aos 47 da primeira etapa.O time de Claudio Ranieri está em queda livre nesta temporada e tem o confronto com o Sevilla, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, dia 22 de fevereiro.



