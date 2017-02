Com dois a menos, Milan marca no fim e vence Bologna

Futebol

Na noite desta quarta-feira, o Milan foi heroico e venceu o Bologna por 1 a 0 no Stadio Renato Dell'Ara. Com dois a menos, a equipe de Vincenzo Montella buscou o gol da vitória no final da partida, dos pés do croata Mario Pasalic.

Com o resultado da partida, o time de Milão segue em sétimo lugar na tabela da Serie A, com 41 pontos - apenas um atrás da Atalanta e da Inter de Milão.



No primeiro tempo de partida, os visitantes tiveram mais oportunidades de abrir o placar e uma maior posse de bola, no entanto, os donos da casa criaram as melhores e mais perigosas chances.



Aos 36 minutos, Paletta fez falta em Dzemaili na entrada da área e levou seu segundo cartão amarelo, sendo expulso e dificultando a vida da equipe Rossonera.



Na segunda etapa, o Milan se complicou ainda mais. Aos 14 minutos, Kucka fez falta em Adam Nagy e também acabou levando um cartão vermelho. Apesar de ter apenas nove em campo, o time de Milão conseguiu criar algumas oportunidades.



Não atoa, aos 44 minutos, Pasalic recebeu cruzamento livre na área e precisou apenas ajeitar para fazer o único gol da partida e garantir a vitória para sua equipe.



Na próxima rodada, o Milan vai até a capital visitar a Lazio, na segunda-feira, às 17h45 (de Brasília). Já o Bologna visita a Sampdoria, domingo, às 15h (de Brasília).



