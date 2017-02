Com gols nos últimos três jogos, Alan Ruiz ganha confiança de Jesus

Olha ele

Após um inicio discreto, o argentino Alan Ruiz vem começando a justificar os oito milhões de euros gastos pelo Sporting na sua contratação. Após balançar a rede em três jogos consecutivos, a mídia portuguesa vem dando grande destaque para as atuações do meia-atacante.

Os gols marcados por Alan Ruiz foram decisivos para que o Sporting conquistasse a vitória diante do Rio Ave e do Arouca, em partidas válidas pelo Campeonato Português e pela Taça da Liga, respectivamente. Está é a primeira vez que o argentino consegue marcar gols em três partidas consecutivas na sua carreira.



Com as boas atuações, Alan Ruiz vem ganhando a confiança do técnico Jorge Jesus, que em entrevistas recentes disse que o argentino parece ser o parceiro ideal de ataque para o holandês Bas Dost. Apesar da confiança, o treinador dos leões também disse que vai cobrar de Alan Ruiz pelo menos dez gols nesta temporada.