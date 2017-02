Com "nova" defesa, Juventus encara o Porto valendo vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões

Futebol

Porto e Juventus iniciam nesta quarta-feira, às 16h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal, a briga por um lugar nas quartas de final da Liga dos Campeões. É o duelo entre dois times que estão em alta na temporada. Os italianos, por sua vez, vêm com problemas no setor defensivo.



Os lusos vêm brigando com o Benfica pela liderança do Campeonato Português e já soma seis vitória seguidas na competição. No momento, está perdendo para o rival por diferença de um ponto: 54 a 53. Na Itália, contudo, a Juventus está soberana, vem de cinco triunfos consecutivos e está bem distante da Roma: 63 a 56.



O técnico do Porto, Nuno Espírito Santo, reconheceu a força da Velha Senhora, mas garante que os lusos vão com tudo para o embate.



– Vamos ter um grande jogo entre duas das 16 melhores equipes da Europa. Teremos pela frente um grande adversário e o Porto está preparado para competir. O que nós queremos é continuar a melhorar e cada oportunidade é um novo desafio para nós. Os jogadores estão motivados, vamos ter um Estádio do Dragão cheio ao lado do time e queremos captar essa energia para melhorar nosso rendimento em campo. Sabemos que não devemos menosprezar o adversário, mas também não podemos nos sentir inferiores – afirmou.

O Porto deve ter três brasileiros entre os titulares: o zagueiro Felipe, o lateral-esquerdo Alex Telles e o atacante Tiquinho Soares, que chegou na última janela de transferências ao time.

JUVENTUS TEM BAIXAS NA DEFESA



A Juventus terá problemas para escalar a sua conhecida linha defensiva para encarar o Porto. Barzagli e Chiellini, lesionado, não estão à disposição. Outro titular, Leonardo Bonucci envolveu-se em polêmica com o técnico Massimiliano Allegri e chegou a ser multado pela diretoria. De acordo com o treinador, em entrevista coletiva, ele assistirá à partida da arquibancada. A zaga bianconera será formada por Rugani e Benatia.



FICHA TÉCNICA

PORTO X JUVENTUS



Data/Hora: 22/02/2017, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão (POR)

Árbitro: Felix Brych (GER)



PORTO: Casillas; Maxi Pereira, Marcano, Felipe e Alex Telles; Danilo, Herrera e Óliver Torres; Brahimi, André Silva e Tiquinho Soares. Técnico: Nuno Espírito Santo.



JUVENTUS: Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Rugani e Alex Sandro; Pjani¿, Khedira; Cuadrado,; Dybala, Mand¿uki¿ e Higuaín. Técnico: Massimiliano Allegri.



*LANCEPRESS