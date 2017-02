Dominic Thiem e Albert Ramos se enfrentam nas semifinais do Rio Open

Tênis

Oitavo do ranking mundial, Dominic Thiem é o principal favorito ao título no torneio carioca

O austríaco Dominic Thiem confirmou o favoritismo contra o argentino Diego Schwartzman, nesta sexta-feira , pelo ATP 500 do Rio de Janeiro, e se classificou para as semifinais depois de vencer por dois sets a zero.

Thiem superou o argentino em uma hora e 15 minutos, com parciais de 6/2 e 6/3, e vai enfrentar nas semifinais o espanhol Albert Ramos, que superou o argentino Nicolás Kicker em partida muito parecida. Ramos venceu com as mesmas parciais 6/2 e 6/3, em uma hora e 14 minutos.



Na rodada noturna, o brasileiro Thiago Monteiro tenta vaga na semifinal contra o norueguês Casper Ruud. Caso consiga a classificação, Thiago vai enfrentar o espanhol Pablo Carreño Busta, que se classificou depois do ucraniano Alexandr Dolgopolov abandonar a partida.



*AFP

