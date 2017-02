Dybala brilha, e Juventus goleia Palermo por 4 a 1

Mais três pontos

A Juventus fez mais uma vítima em Turim. Sem muitos problemas, goleou o Palermo por 4 a 1, com gols de Marchisio, Dybala (2) e Higuaín, e aumentou ainda mais a sua vantagem para os rivais no Campeonato Italiano. Com o gol, Higuaín assumiu a artilharia isolada do Calcio, agora com 19 bolas na rede. O resultado deixa a Juve mais líder do que nunca, com 63 pontos. A Roma, que joga no domingo, tem 53. Já o Palermo agoniza no Italiano e está com apenas 14, na 18ª colocação, na zona do rebaixamento.

O técnico Massimiliano Allegri mandou a campo um time misto, já pensando no duelo diante do Porto, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Nomes como Cuadrado, Alex Sandro e Pjanic ficaram como opção no banco. Mandzukic, suspenso, e Chiellini, lesionado, também não atuaram. Daniel Alves ganhou chance na lateral direita.

Sem o atacante croata, Allegri optou pelo jovem Pjaca em seu lugar, mantendo o esquema com três atacantes. E com a movimentação dos homens de frente, a Velha Senhora não teve problemas para abrir o placar. Logo aos 13min, saiu o primeiro gol. Em cobrança de falta, Higuaín dividiu com o goleiro Posavec e a bola sobrou limpa para Marchisio marcar.

A equipe seguiu em cima, tocando a bola, e esperando o momento certo para ampliar. O Palermo teve duas chances de empatar, mas não foi feliz. Mas Dybala foi. Em cobrança de falta, ele colocou no ângulo e fez o segundo.

O panorama na etapa final não foi diferente. O Palermo parecia entregue, e a Juventus chegou ao terceiro gol quando apertou um pouco no ataque. Em ótimo passe de Dybala, Higuaín apareceu de frente para o gol e, com uma cavadinha, tirou do goleiro e saiu para o abraço.

Allegri mandou a campo Cuadrado, que passou a dominar o lado direito do ataque. O colombiano quase fez em duas oportunidades, mas o arqueiro salvou. Mas o ataque da Juve estava inspirado. Higuaín foi puxado pelo zagueiro e, mesmo com a falta, deu passe de calcanhar para Dybala, que tocou com classe e matou Posavec. No fim, os visitantes diminuíram com Chochev, de cabeça.

