É hora de ir às compras, presidente

Age muito bem o presidente Romildo Bolzan, quando anuncia que o Grêmio pode antecipar o período de contratações, tendo em vista o acentuado número de lesões que descaracterizaram completamente o time e até o grupo do Tricolor nesse início de ano. Sinceramente, até acredito que nosso mandatário poderia ter tomado tal atitude antes, tendo em vista o extenso calendário de 2017 e uma quase certeza de que teríamos desfalques, tanto por lesões quanto por suspensões.

Desde o ano passado, bato na tecla da importância de contratações, para que o time comece o ano com sua base formada, precisando apenas de ajustes pontuais e entrosamento. Com dificuldades de caixa, o Tricolor não conseguiu trazer reforços de encher os olhos, e ainda teve que vender Walace. Mas é do jogo. Por sorte, o calendário da competição mais importante do ano, a Libertadores, prevê jogos mais espaçados - a segunda fase, etapa que tenho certeza que estaremos, começa só em agosto, por exemplo.

Por isso, é hora de o presidente agilizar seus contatos, para que o Grêmio consiga ter um esboço de bom time na primeira fase da competição. Em meio a tudo isso, teremos jogos importantes do Gauchão e começo do Brasileirão, em um calendário que nos exigirá fôlego. Torço muito para que nosso mandatário tenha sucesso, para que tenhamos um bom ano. Sei que ganhar títulos em um futebol competitivo como o nosso anda cada vez mais difícil, mas acredito muito que levantaremos alguma taça de expressão em 2017, assim como no inesquecível ano de 2016.