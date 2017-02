Ex-médico da seleção americana já soma 81 acusações de abuso sexual

Denúncias na ginástica

A exibição de entrevistas com três ex-ginastas que acusaram o ex-médico da seleção americana Larry Nassar gerou uma onda de novas denúncias.

Segundo o procurador geral do Estado do Michigan, Bill Schuette, desde o último domingo, as autoridades receberam 22 novas queixas, elevando o número total para 81 acusações. Acredita-se que o número de casos tenda a aumentar no decorrer da investigação.

Nassar está preso e sem direito à fiança, já que foi condenado por possuir material de pornografia infantil. Ele, porém, ainda responde por diversas acusações de abuso sexual. De acordo com suas vítimas, toques abusivos eram justificados pelo médico como tratamento.



— Ele colocava os dedos dele em mim, movia minha perna. Ele me dizia que eu sentiria um estalo e que isso colocaria meu quadril para trás e ajudaria nas minhas dores nas costas — disse Jamie Dantzscher, atleta olímpica dos EUA nos Jogos de Sidney 2000.

A defesa de Nassar afirma que colocar o dedo na vagina das pacientes é uma forma aceitável de tratamento. O argumento foi classificado pela promotoria como ultrajante.

Dentre as 22 novas queixas, referentes a abusos de sete atletas diferentes, cinco se referem a menores que, na época, tinham 13 anos ou menos. O médico de 53 anos nega qualquer abuso.

