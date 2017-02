Maycon e Gabriel trocam máscaras após erro de árbitro em clássico

Virou Carnaval

Passada a revolta com a expulsão equivocada de Gabriel no clássico contra o Palmeiras, na noite de quarta-feira, o Corinthians aproveitou para brincar com o polêmico caso.

Usando a temática do Carnaval, o clube produziu máscaras de Gabriel e Maycon. "Tudo pronto pro Carnaval! O Maycon sairá de Gabriel; e o Gabriel sairá de Maycon", escreveu o clube em sua conta no Twitter.

Os dois personagens centrais da polêmica também entraram no clima. Escalada para entrevista coletiva no CT do Corinthians, a dupla apareceu com as máscaras trocadas.

Hoje o Maycon e o Gabriel vestiram as fantasias para o Carnaval com cobertura da Corinthians TV! Confira: https://t.co/gzx5X3lHmi. pic.twitter.com/1hGuaVqQIc — Corinthians (@Corinthians) 24 de fevereiro de 2017

