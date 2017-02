Sindicato defende árbitro de Corinthians x Palmeiras: "Ele foi de metrô à Arena"

Explicações

O presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo (SAFESP), Arthur Alves Júnior, se pronunciou nesta quinta-feira em defesa de Thiago Duarte Peixoto, que cometeu um erro grave no clássico entre Corinthians x Palmeiras, na última quarta. O juiz expulsou erradamente o volante Gabriel, que levou o segundo cartão amarelo por uma falta cometida, na verdade, por Maycon. De acordo com Alves Júnior, o árbitro foi de metrô à Arena Corinthians. O presidente da SAFESP ainda prometeu fazer outras revelações em entrevista coletiva nesta sexta-feira, na sede da entidade.

– Não vou aceitar esta enxurrada de críticas a um associado quando ele comete um equívoco sem se divulgar todos os fatos envolvidos no episódio. O equívoco aconteceu, e o Thiago explicou o acontecido, mas ninguém do departamento de arbitragem da FPF veio a público explicar por que os homens escalados para apitar a partida tiveram que pegar metrô na Barra Funda, às 18h30min, rumo à Arena Corinthians, no meio da torcida corintiana, para apitar esta partida. Estou cansado destas historinhas e prometo falar tudo sobre o que está acontecendo no Departamento de Arbitragem, onde somente nossos associados estão se prejudicando – afirmou Arthur Alves Júnior, ao site oficial da SAFESP.

Após as polêmicas no clássico, o árbitro Thiago Duarte Peixoto assumiu a culpa e afirmou que espera "continuar a carreira". Ele concedeu entrevista emocionado, com olhos vermelhos depois de chorar no vestiário da Arena.

O lance polêmico aconteceu aos 45 minutos do primeiro tempo, quando Keno disparou em uma jogada de contra-ataque e foi puxado por Maycon. O árbitro, porém, entendeu que a falta foi cometida por Gabriel, que já tinha cartão amarelo. Ele, então, deu o segundo cartão ao camisa 5. Mesmo com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Jô.

