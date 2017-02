Fiorentina cede o empate e segue pressionada no Italiano

Futebol

Buscando se reabilitar após a eliminação da Liga Europa, a Fiorentina voltou a campo nesta segunda-feira no encerramento da 26ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe de Florença, no entanto, desperdiçou uma grande oportunidade depois de abrir 2 a 0, e ficou só no empate por 2 a 2 com o Torino, no Estádio Artemio Franchi.

Com o resultado, a Fiorentina chegou a 41 pontos, abrindo cinco de diferença para o Torino, que vem logo abaixo na tabela, ocupando a nona colocação.



Atuando no esquema 4-2-3-1, a Fiorentina não demorou para abrir o placar. A equipe comandada pelo pressionado Paulo Sousa marcou aos oito minutos, na finalização certeira de Ricardo Saponara. Na marca dos 30, Cristian Tello e Nikola Kalinic forçaram duas grandes defesas de Joe Hart, que, aos 38, não evitou o gol de cabeça de Kalinic, depois de cruzamento pelo flanco direito do campo.



Na volta do intervalo, a Fiorentina manteve-se melhor, mas não conseguiu repetir a efetividade do primeiro tempo. O Torino ainda sofreu um pênalti, mas Andrea Belotti acertou a trave. Apesar de desperdiçar a cobrança, o camisa 9 se redimiu, diminuindo aos 20 minutos e depois aos 40, para empatar a partida.



Na sequência do Campeonato Italiano, no domingo, dia 5 de março, a Fiorentina visita o Atalanta, às 8h30 (de Brasília). Já o Torino recebe o Palermo, no Estádio Olímpico, às 11h (de Brasília).



