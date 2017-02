Gabriel Jesus se machuca, mas Agüero marca, City vence e sobe para segundo

2 a 0

O Manchester City foi melhor do que o Bournemouth e venceu o encontro desta segunda-feira por 2 a 0, no Vitality Stadium. Com isso, o time azul de Manchester subiu para a segunda posição do Campeonato Inglês, a oito pontos do líder Chelsea. Já os adversários estão em 14º lugar, com 26 pontos.

Mal começou a primeira etapa e Pep Guardiola teve uma má notícia. O brasileiro Gabriel Jesus caiu no gramado aos 12 minutos, com dores no tornozelo direito, e deu lugar a Kun Agüero. O ex-Palmeiras, que vinha bem nos primeiros minutos, chegou a se levantar e colocar a chuteira, mas saiu por decisão do técnico.

O gol que abriu o placar foi marcado aos 28 minutos. Depois de muito insistir, Sané escapou pela esquerda e cruzou rasteiro na área. A bola desviou na defesa e sobrou para Sterling, que só completou.

Os donos da casa até marcaram logo no minuto seguinte. Joshua King conseguiu colocar a bola no canto do goleiro Caballero, mas o juiz viu uma falta na origem do lance e anulou a jogada.

Na segunda etapa, o City seguiu com muitas oportunidades para ampliar. No entanto, não teve tanta sorte com a pontaria e a rede demorou a balançar. O segundo gol só veio com Agüero, aos 24min do segundo tempo. Em jogada pela esquerda, o argentino dividiu com o zagueiro Tyrone Mings, que desviou contra sua própria meta e confirmou o 2 a 0 para os azuis.

O próximo desafio do City será apenas no dia 18, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, contra o Huddersfield Town, às 13h. No dia 21, a equipe faz o primeiro duelo contra o Monaco, pela Liga dos Campeões, às 16h45 (ambas as partidas são no horário de Brasília).

*LANCEPRESS