Milan empata no fim e Lazio termina rodada do Italiano em sexto 

Campeonato Italiano

Nesta segunda-feira, Lazio e Milan fecharam a 24ª rodada do Campeonato Italiano e ficaram no empate por 1 a 1 no Estádio Olímpico de Roma. O time da casa saiu na frente, mas viu os visitantes empatarem já nos minutos finais de partida.



Com o resultado, os Biancocelesti permanecem em sexto lugar na tabela, com 44 pontos, atrás de Inter de Milão e Atalanta, que tem 45. Já os Rossoneri sobem para sétimo, com 41 pontos conquistados na competição.

Na primeira metade da partida, o time da capital se portou melhor e criou as melhores oportunidades, no entanto, pecou nas finalizações. Já a equipe de Milão conseguiu ter algumas chances, mas fez pouco e acabou sofrendo as consequências.

No último lance da primeira etapa, Felipe Anderson cruzou da direira, Immobile recebeu e tentou driblar Donnarumma, que acabou fazendo falta no italiano. Biglia foi para a cobrança e converteu, fazendo 1 a 0.

No segundo tempo de partida, a Lazio continuou tendo as melhores chances, mas viu o Milan buscar um melhor resultado. Não atoa, aos 40 minutos, Sosa deu a assistência para Suso deixar tudo igual em Roma.

Na próxima rodada, a Lazio visita o Empoli, no dia 18, sábado, às 17h45. Já o Milan faz duelo contra a Fiorentina, no domingo, às 16h45. As partidas são válidas pelo Campeonato Italiano e serão no horário de Brasília.

