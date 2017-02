Justiça determina que clássicos no Rio terão torcida única

Sem visitantes

A organização dos clássicos do Rio de Janeiro passará por uma mudança drástica. O juiz Guilherme Schilling, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Rio, decidiu em caráter liminar, nesta sexta-feira, que os duelos disputados no estado entre grandes clubes serão realizados com torcida única. Ainda cabe recurso.

Segundo a determinação, somente poderão entrar no estádio torcedores dos clubes que tiveram mando de campo. A decisão afeta Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, que "não poderão comercializar ingressos para a torcida adversária". O juiz acatou uma ação solicitada pelo promotor de Justiça Rodrigo Terra, do Ministério Público do Rio de Janeiro. A partir de agora, a Ferj terá de adequar seu regulamento para cumprir a medida judicial.

Caso algum clube não cumpra a decisão, a multa estabelecida é de R$ 30 mil por dia, a ser paga tanto pelos clubes quanto pela CBF e pela Ferj, que também são réus da ação.

Veja a nota do MP-RJ:

O Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos deferiu, nesta sexta-feira (17/02), a liminar requerida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) que proíbe os ¿quatro grandes¿ do Rio (Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo) de comercializar ingressos para a torcida adversária em clássicos regionais.

Só terão direito a entrar no estádio os torcedores do clube que tiver o mando de campo. Também são réus na ação, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), que foram notificadas pelo juiz Guilherme Schilling a adequarem seus regulamentos. Em caso de descumprimento da decisão judicial, foi fixada multa de R$ 30 mil.

