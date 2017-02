Leandro Vissotto está entre os maiores pontuadores brasileiros do Campeonato Italiano

Vôlei

Em sua sexta temporada na Itália, o oposto Leandro Vissotto aparece entre os brasileiros maiores pontuadores no campeonato nacional. À sua frente estão apenas Marcelo Negrão, Joel, Giovane, Carlão, Gustavo Endres e Giba.



– Todos eles foram excelentes jogadores e onde passaram fizeram a diferença para as suas equipes e também foram grandes vencedores com a seleção brasileira. Estar nessa estatística junto com eles é um privilégio e um orgulho – afirmou Vissotto.



O oposto do Monza, sétimo colocado na classificação geral do campeonato italiano, soma 2.309 pontos. Marcelo Negrão, campeão olímpico nos Jogos de Barcelona 1992 e que atuou em cinco temporadas, lidera a lista, com 3.181. Em seguida aparecem Giovane (2.813), Joel (2.810), Carlão (2.715), Gustavo (2.596) e Giba (2.393).



Ainda nesta temporada, Vissotto poderá ultrapassar Giba na pontuação. Isso porque apenas 84 acertos separam os dois jogadores e o oposto da equipe do Monza ainda tem, no mínimo, cinco jogos para disputar. No último domingo, contra o Perugia, Vissotto marcou 21 pontos, um a menos que o maior pontuador do confronto, o sérvio Atanasijevic. O Monza perdeu por 3 sets a 1.



*LANCEPRESS