Marcus D'Almeida quebra recorde nacional indoor no tiro com arco

Marcus D'Almeida, atleta olímpico de Tiro com Arco, atingiu mais uma importante marca em sua carreira. No último sábado, o arqueiro de 19 anos quebrou o recorde brasileiro indoor da modalidade enquanto disputava o Campeonato Provinciano, na Itália, ao marcar 589 pontos, contra 588 do recorde anterior, que também era dele.



— Quebrar recordes é sempre muito bom. Poderia inclusive ter feito melhor, mas fico muito feliz de superar minha marca, estabelecendo um índice maior — declarou Marcus, que também saiu vitorioso da competição em sua categoria.

O atleta segue seus trabalhos na Europa, onde está desde o dia 25 de janeiro. A próxima competição é o 2nd Real International Tournament, que começa no dia 5 de março, em Portugal. Na sequência, Marcus D'Almeida volta ao Brasil e se apresentará à seleção para a disputa do Grand Prix no México, entre 17 e 22 de abril.



Marcus D'Almeida é um dos principais talentos do esporte brasileiro atualmente. Foi campeão mundial juvenil em 2015, vice-campeão da Copa do Mundo Adulto 2014 e medalha de prata nos Jogos da Juventude em Nanquim/2014.



