Judoca da Sogipa conquista a prata no Aberto de Roma

O judoca Rafael Macedo (81kg), da equipe Oi/Sogipa teve um final de semana prateado no Aberto de Roma. O brasileiro enfrentou em uma luta muito equilibrada no domingo o compatriota Eduardo Yudi Santos pela grande decisão do meio-médio. Já no golden score com vantagem de uma penalização para Macedo, Yudi conseguiu uma projeção com o contragolpe e ficou com o ouro.

Rafael precisou fazer cinco lutas para chegar à decisão, conseguindo o ippon em quatro delas. O primeiro foi contra Nicholas Delpopolo, dos Estados Unidos. O segundo, contra Olle Mattsson, da Suécia, veio com uma chave de braço. O terceiro, contra o alemão Benjamin Muennich, veio com três punições e eliminação do adversário e o quarto, contra o italiano Matteo Marconcini, veio com um belo projeção com um seoi-nague. Já na semifinal contra o japonês Sotaro Fujiwara, a disputa foi para o golden score depois de terminar empatada sem nenhuma pontuação. Com um minuto e 34 segundos, Rafael conseguiu projetar Fujiwara e conseguiu um waza-ari, encerrando o confronto e se classificando para decisão contra Eduardo Yudi Santos.

– Fiquei feliz pela maneira como lutei. Peguei alguns adversários fortes e consegui fazer o meu judô, do jeito que eu gosto. Mesmo tendo perdido a final, fiquei feliz em ter feito com outro brasileiro. Isso mostra a força do Brasil na categoria – disse Rafael.

