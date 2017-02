Lesão na panturrilha tira Montillo de jogo contra o Olimpia

Libertadores

Se no Chile Jair Ventura não pode contar com Camilo, agora no Paraguai é a vez de Montillo ser desfalque. O camisa 7 tem uma lesão na panturrilha direita e não conseguiu se recuperar a tempo para ser opção contra o Olimpia, nesta quarta-feira. Desta forma, ele nem viajará com o restante do elenco. Vale lembrar que –no primeiro jogo contra os paraguaios – Montillo já havia passado por tratamento intensivo por conta de outra lesão.

Em contrapartida, o goleiro Gatito Fernández está na pré-lista de relacionados para o jogo da Libertadores, tendo se recuperado de lesão no músculo adutor da coxa direita. Helton Leite foi o titular nos três últimos jogos alvinegros.

O Botafogo joga com a vantagem do resultado obtido no Estádio Nilton Santos, onde derrotou os paraguaios por 1 a 0. Qualquer empate classifica o time para a fase de grupos da Copa Libertadores. Até mesmo derrotas por um gol de diferença — e balançando as redes do adversário também — classificam o time alvinegro. Se o Olimpia repetir o placar da ida, a decisão será nos pênaltis.

*LANCEPRESS