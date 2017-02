Federação alemã pede para Ancelotti explicar gesto obsceno para torcida

Pegou mal

A Federação Alemã de Futebol (DFB) pediu nesta segunda-feira ao técnico do Bayern de Munique, Carlo Ancelotti, que explique o gesto obsceno para os torcedores do Hertha Berlim, no sábado, anunciou o clube bávaro.

O técnico italiano, que acusa os torcedores berlinenses de terem cuspido nele, "naturalmente irá responder ao pedido da federação", informou o Bayern em seu site, sem adiantar a forma como a esta explicação será feita.

O incidente ocorreu no sábado, no momento em que Ancelotti se dirigia ao túnel que leva aos vestiários, depois do Bayern empatar nos acréscimos o duelo com o Hertha, no estádio Olímpico de Berlim (1x1).

O time bávaro saiu de um ambiente hostil, sobe os gritos de torcedores do Hertha furiosos pela equipe ter deixado escapar a vitória no último lance.

— Sim, fiz um gesto depois de cuspirem em mim — admitiu Ancelotti após a partida.

Segundo a revista especializada Kicker, a DFB deverá abrir duas investigação: uma para Ancelotti e outra para Rune Jarstein, o goleiro norueguês do Hertha Berlim, acusado de ter chutado propositalmente uma bola no espanhol Xabi Alonso, volante do Bayern.

Pal Dardai, técnico do Hertha, classificou os seis minutos de acréscimos do jogo de "bônus dado ao Bayern", após o árbitro dar cinco minutos de tempo adicionais oficiais. A equipe da capital alemã estava com a vitória nas mãos até os 95 minutos e 59 segundos da partida, quando Lewandowski marcou o gol de empate após finalizar uma cobrança de falta.

— Por que acrescentaram dois minutos aos cinco minutos adicionais? De onde saiu isso? Isso só acontece com o Bayern! — criticou Vedad Ibisevic, atacante bósnio autor do gol do Hertha na partida.

*AFP