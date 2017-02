Messi na ponta da Chuteira de Ouro da Europa

Mais dois na conta

Com os dois gols marcados no domingo pelo Campeonato Espanhol, vitória do Barcelona por 2 a 1 sobre o Leganés, o argentino Messi divide a liderança da Chuteira de Ouro da Europa. Com Cavani passando em branco no fim de semana, Messi, Higuaín e Dzeko superaram o uruguaio no ranking. Os três marcaram no fim de semana e agora estão empatados na ponta da disputa.

Camisa 10 do Barcelona, Lionel poderá igualar a marca de Cristiano Ronaldo caso consiga se manter na liderança até o fim da temporada. O português é o maior vencedor do prêmio com quatro conquistas. O argentino tem três. Veja como está a briga:

Como está a disputa na temporada 2016/2017

1º – Messi – Barcelona-ESP – 19 gols – 38 pontos

Higuaín – Juventus-ITA – 19 gols – 38 pontos

Dzeko – Roma-ITA – 19 gols – 38 pontos

4º – Cavani – PSG-FRA – 25 gols – 37,5 pontos

5º – Luis Suárez – Barcelona-ESP – 18 gols – 36 pontos

6º – Bas Dost – Sporting-POR – 17 gols – 34 pontos

Aubameyang – Borussia Dortmund-ALE – 17 gols – 34 pontos

Alexis Sanchez – Arsenal-ING – 17 gols – 34 pontos

Belotti – Torino-ITA – 17 gols – 34 pontos

Modeste – Colonia-ALE – 17 gols – 34 pontos

