Na mira do Milan, Fábregas pode deixar o Chelsea ao fim da temporada

Novo destino

O Milan pode ser o próximo destino de Cesc Fábregas. Reserva de luxo no banco do Chelsea, o jogador demostrou o interesse de permanecer em Londres, mas a equipe italiana, munida com o investimento asiático, está disposta a fazer uma proposta de 27 milhões de euros (aproximadamente R$104 milhões) para contar com espanhol.

O valor é equivalente ao montante pago pelos Blues para contratar Fábregas em 2014, quando o jogador deixou o Barcelona. Segundo o jornal britânico The Telegraph, o camisa 4 ainda desperta o interesse de José Mourinho, comandante do Manchester United e que, curiosamente, deixou o Chelsea cercado de boatos, como muitos desentendimentos com jogadores. Na ocasião, Fàbregas foi apontado como um dos que apoiavam a demissão do técnico português.

Leia mais:

Duelo Bayern x Schalke é destaque das quartas de final da Copa da Alemanha

Mitroglou recusa proposta e frustra time da China

Sul-Americana começa nesta terça-feira com quatro partidas



Nesta temporada, Fábregas teve poucas oportunidades sob o comando de Antonio Conte. O jogador atuou em apenas 17 jogos, mas muitos deles saindo do banco de reservas. Na última partida dos Blues, que lideram o Inglês, o espanhol foi titular e marcou um gol na vitória por 3 a 1 sobre o Swansea no último sábado. Ao todo, na Premier League, o jogador balançou as redes em três oportunidades, mas colaborou com sete assistências.

*LANCEPRESS