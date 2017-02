Sul-Americana começa nesta terça-feira com quatro partidas

Vai rolar a bola

Nesta terça-feira será dado o pontapé inicial na Copa Sul-Americana. O Brasil terá seis representantes na competição, mas eles só estreiam a partir de abril. Dentre as equipes mais conhecidas desta primeira semana estão LDU, Deportivo Cali, Huracán, Racing, Cerro Porteño e Tolima, entre outros.



A primeira fase será formada por 22 chaves com confronto direto de ida e volta. Depois, as equipes classificadas se juntarão aos eliminados da Libertadores em um grupo de 32 times que se enfrentarão em formato de oitavas, quartas, semifinal e final, também com ida e volta.

O clube campeão entrará diretamente na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2018. Além disso, disputará a Recopa Sul-Americana, a Copa Suruga Bank e a Supercopa Euroamericana do ano seguinte. Uma mudança em relação aos anos anteriores é que o campeão atual não disputará mais a competição, a não ser que sua classificação se dê pelo resultado de sua participação na Libertadores.

Fazendo o principal jogo desta terça-feira, a LDU enfrenta o Defensor, do Uruguai, em casa, no Estádio de Liga Deportiva Universitaria. A bola começa a rolar às 21h45min (de Brasília). A equipe do técnico Gustavo Munúa vem de uma ótima vitória sobre o River Plate do Equador por 4 a 0, pelo Campeonato Equatoriano.

OS JOGOS DA SEMANA

TERÇA-FEIRA

18h15 - Boston River x Comerciantes Unidos

19h15 - O'Higgins x Fuerza Amarilla

21h45 - Deportivo Cali x Sportivo Luqueño

21h45 - LDU x Defensor

QUARTA-FEIRA

19h15 - Anzoátegui x Huracán

19h15 - Nacional Potosí x Sport Huancayo

21h45 - Palestino x Atlético Venezuela

21h45 - Racing x Águilas Doradas

QUINTA-FEIRA

18h - Juan Aurich x Arsenal Sarandí

19h15 - Cerro Porteño x Caracas

21h45 - Tolima x Bolívar



*Lancepress