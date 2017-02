Presidente do Tupi se anima com contratação de Gabiru: "Ele vai trazer o povo, né?"

Jogada de marketing?

É perceptível mesmo por telefone. Está no tom da voz do presidente do Tupi, Alberto Biasibetti, a alegria pela mais recente contratação da equipe de Crissiumal. No domingo, chega ao município "o reforço mais famoso da história do clube" (palavras do próprio Tupi): Adriano Gabiru.



Colorado, Biasibetti está empolgado. Acredita que, mesmo aos 39 anos, seu ídolo pode ajudar a equipe na Divisão de Acesso. Confira a expectativa do presidente na entrevista abaixo:



Leia mais:

Gabiru sobre a expectativa de defender o Tupi: "Importante é jogar"

Gabiru anuncia saída do Taboão da Serra após quatro partidas

Gabiru fala sobre boato de morte: "Deve ter sido outro Adriano"



E esta contratação do Gabiru, presidente?

(Risos) A gente vem há bastante tempo tentando, desde 2015, namorando. Aí vai contatando, pegando contato, convidando... E assim foi com o Diogo, o gêmeo, o Barcelos. Fomos indo, tentando. Aí ele estava em Taboão, melhoraram o salário dele, mas não estava feliz. E agora veio.

Só alegria, então?

Mas bah, tá louco! Os gremistas estão meio tímidos, né? (Risos) Mas temos também um do Grêmio aqui, o Beto, que era reserva do Mazaropi. O Beto é nosso preparador de goleiros aqui e é campeão do mundo, eu brinco que é campeão Toyota, né?

Você é bastante colorado.

Bem fanático (risos). Só sou contra o Paulão, se me oferecessem de graça não queria. Disse pro meu guri um dia, "tomara que seja expulso", porque quando está em campo é gol certo. Do adversário. Não sei como não perceberam. Eu pegaria da base e jogava lá pra cima. Mas eu sei lá como funciona, aqui é cidade pequena.

Mas, sobre o Gabiru, confesso que não sei como está jogando. Você sabe? Ou tem um pouco de marketing?

Ele tem 39 anos. Não fui eu que contatei muito, mas estou meio a par dele. Ele estava jogando. Um pouco é marketing. Vai se trazer povo, né? Único que fez o gol do Mundial, isso vai trazer público para nos. Imagina, menor cidade que tem um clube na Divisão de Acesso.

O Gabiru vai ser titular ou isso depende do treinador?

Fica a cargo do treinador. Tem que treinar igual aos outros, não vamos querer cair. O objetivo é permanecer ou subir. Se tiver mal, vai sair, como qualquer outro jogador. O Diogo foi um exemplo de jogador com a gente. Mas tá louco... Podia ser cheio de marra, frescura. Mas não, não tinha chuva, sol, nada era problema. Exemplo em treinos, horários, comportamento, atitude.

E agora é a vez do seu ídolo.

Meu e da cidade. Até acho que o Inter deveria dar mais valor, ter ele no Beira-Rio trabalhando.

Mas qual foi o critério da contratação dele?

A diretoria de esporte acompanha e todos que são contratados por nós, pelos dirigentes, a gente pesquisa. Temos que pessoas que, a cada contratação, fazem contatos com clubes para ver como estavam, como estão, se bebem. Fazemos um levantamento bem sério.

Já havia imaginado contratar o Gabiru?

Nunca imaginei nem ser presidente do Tupi.

Domingo ele chega. Vai ter recepção especial?

Vamos nos programar. Quero fazer grande recepção, outros querem algo normal. Mas acho que merece. Nesta sexta vou falar com os jogadores também, explicar que com ele a imprensa vai se interessar mais, as pessoas vão acompanhar mais e isso também vai ser bom para eles.

E como será para pagar o Gabiru? Colocaram um teto salarial para ele, como foi?

(Risos) Isso não dá pra falar. Mas um grupo de colorados vai ajudar a pagar.



*ZHESPORTES