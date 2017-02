Próxima convocação de Tite será em hangar do aeroporto de Congonhas

Rumo à Rússia

A CBF anunciou nesta quinta-feira que o técnico Tite divulgará a lista dos 23 convocados para os dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa de 2018 no hangar da companhia aérea Gol localizado no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

A convocação será feita às 11h do dia 3 de março, uma sexta-feira.

Líder da qualificatória para o Mundial da Rússia, com 27 pontos, o Brasil volta a campo em 23 de março para enfrentar o Uruguai no Estádio Centenário de Montevidéu. Cinco dias depois, o adversário será o Paraguai, no Itaquerão, em São Paulo.

Tite mantém aproveitamento de 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, com seis vitórias em seis jogos.

A CBF não explicou o motivo da convocação ser feita no aeroporto. A Gol é uma das 11 patrocinadores da entidade.

*ZHESPORTES