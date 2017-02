Real Madrid perde para o Valencia pelo Campeonato Espanhol

2 a 1

Com muita emoção e polêmica, o Valencia venceu o líder Real Madrid por 2 a 1 no Estádio Mestalla, em partida adiada da 16ª rodada do Campeonato Espanhol, período em que o Real disputava o Mundial de Clubes. Os gols foram marcados ainda na primeira etapa.



Com esse resultado, o time de Zinedine Zidane segue no primeiro lugar, com 52 pontos, apenas um na frente do Barcelona e dois do Sevilla. Porém, a equipe segue com um jogo a menos. Já os donos da casa ficam em 14º, com 26 pontos, se recuperando do início ruim de temporada.

Os madrilenhos começaram indo para cima, mas foram surpreendidos logo na primeira oportunidade criada pelo time da casa. Aos quatro minutos, Munir cruzou da direta, Zaza dominou de costas para o gol, girou e chutou no ângulo, fazendo belo gol.



Seguindo o embalo, em sua segunda chegada, o Valencia ainda ampliou. Varane perdeu a bola no ataque, a equipe saiu no contra-ataque e bola chegou para Nani. Ele deu belo passe para Orellana, que chutou na saída de Navas e completou para o fundo da rede.



O time de Madri acordou após os gols sofridos e começou a pressionar ainda mais os adversários, tentando correr atrás do prejuízo. Aos 43 minutos, a estratégia deu certo. Marcelo cruzou da esquerda na cabeça de Cristiano Ronaldo, que completou para o fundo do gol.



A partida ficou mais quente e emocionante na segunda etapa. Os dois times conseguiram criar boas oportunidades e pressionaram. O árbitro Ricardo De Burgos, no entanto, começou a se complicar e acabou não dando dois pênaltis em favor do time da casa. Mesmo com a grande entrega das duas equipes e as apostas ofensivas do técnico Zinedine Zidane, o placar não se alterou.



Agora, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid visita o Villarreal no Estádio El Madrigal, no domingo, às 16h45. Já o Valencia vai até o Estádio Mendizorroza para enfrentar o Alavés, sábado, às 9h.



*LANCEPRESS