Roma vence Crotone e recupera vice-liderança

Campeonato Italiano

A Roma venceu o Crotone por 2 a 0 neste domingo e recuperou a segunda colocação da Serie A, depois do Napoli ultrapassar a equipe da capital provisoriamente, pela 24ª rodada do campeonato.



Leia mais:

Chelsea empata com Burnley fora de casa

Casa de menino que ajudou no resgate das vítimas com o avião da Chapecoense é reformada

Cirurgia de Douglas vai ocorrer nesta segunda-feira



O belga Radja Nainggolan colocou a equipe na frente aos 40 do primeiro tempo e o bósnio Edin Dzeko deu números finais aos 32 da segunda etapa.

A Roma fica a dois pontos do terceiro colocado, a Napoli, e a quatro da líder Juventus, que mais tarde enfrenta o Cagliari.

A Inter de Milão venceu o Empoli com gols do brasileiro Éder Martins, aos 14 minutos, e Antonio Candreva aos 9 do segundo tempo.

Nos outros jogos do domingo, a Atalanta venceu a Palermo fora de casa, por 3 a 1, e a Chievo também repetiu o placar contra o Sassuolo, com hat-trick de Roberto Inglese. Torino e Pescara protagonizaram uma partida com oito gols, com vitória para o time da casa por 5 a 3.

Sampdoria e Bologna fizeram o último jogo do fim de semana, com vitória de 3 a 1 para o time de Genova. Blerim Dzemaili abriu o placar para os visitantes aos 18 minutos, mas os donos casa reagiram no segundo tempo, com gols de Luis Muriel, Patrik Schick e Ibahim Mbaye, aos 36, 38 e 43 minutos.

Na segunda-feira (13), Lazio e Milan se enfrentam em jogo interessante para o fechamento da rodada. O time de Milão contratou o espanhol Gerard Deulofeu, e o jogador pode estrear na partida.

*AFP