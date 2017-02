Sá e Rogerinho estreiam com vitória nas duplas do Brasil Open

Tênis

André Sá, 57º do mundo e terceiro do Brasil, estreou com vitória, nesta segunda-feira, no Brasil Open, segundo maior torneio do país, disputado no saibro. Ele e o compatriota Rogério Dutra Silva derrotaram a dupla do japonês Taro Daniel e do espanhol Iñigo Cervantes por 6/3 e 6/4. Os dois entraram no lugar de Thiago Monteiro e Thomaz Bellucci, que desistiram.

Nas quartas de final, Sá e Rogerinho enfrentam os vencedores do duelo entre os cabeças de chave 3, o americano Nicholas Monroe e o neozelandês Artem Sitak, ou os portugueses João Sousa e Gastão Elias.



O tenista radicado em Blumenau desde 2003 possui 10 títulos em 28 finais, com currículo de ter sido 17º do mundo na categoria, com semifinal de Wimbledon em 2007 e duas quartas de final do US Open, a última ano passado. Em simples, fez quartas de Wimbledon em 2002 e alcançou o 55º lugar. André já foi membro do Conselho dos Jogadores por três vezes, onde atuou com Roger Federer.



