Scholes relembra frustração após United não conseguir contratar Ronaldinho

Em 2003 Ronaldinho Gaúcho arrebentava no PSG, da França e recebeu inúmeras ofertas para deixar Paris, entre elas, uma do Manchester United, que tinha uma verdadeira seleção e uma equipe consagrada no futebol europeu. Apesar de toda pompa do time de Old Trafford, o brasileiro optou pelo Barcelona e despertou a ira dos jogadores do clube inglês.

Em entrevista ao diário AS, da Espanha, Paul Scholes, uma das maiores lendas do Manchester United, contou que a escolha de R10 pelo time da Catalunha deixou seus companheiros nervosos e prometeram "caçar" o brasileiro em amistoso de pré-temporada.

— Eu me lembro de que nesse ano parecia tudo certo entre ele e o United, mas escolheu por jogar no Barcelona. Poucas semanas depois do acerto, teríamos um jogo amistoso contra o Barça e combinamos de caçar o Ronaldinho dentro de campo, mas deixamos pra lá. Ele foi um jogador brilhante e ficaria muito feliz de ter jogado com ele no Manchester — afirmou o jogador inglês.

Ronaldinho não foi para o United e brilhou com a camisa do Barcelona, onde atingiu o auge da sua carreira com jogadas plásticas e golaços que ficaram eternizados na mente do torcedor catalão.



