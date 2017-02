"Sereninha" surpreende favorita em Campeonato Juvenil de tênis

Nos passos da campeã

Com apenas 15 anos e jogando pela primeira vez em Porto Alegre, coube à americana Hailey Baptiste protagonizar a maior surpresa desta quinta-feira na chave feminina dos 18 anos do 34º Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre, apresentado por Gerdau e Itaú.

Na quadra 3 da Associação Leopoldina Juvenil, a jovem tenista foi a primeira a garantir uma vaga às quartas de final ao derrotar a cabeça de chave número 3 do torneio, a britânica Emily Appletone, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em pouco mais de uma hora de partida.

Leia mais:

Tenista paga aposta e encontra fã desafiado durante o Super Bowl

Toni Nadal confirma que não treinará Rafael Nadal em 2018

Cláudia Coutinho: o tênis mundial em Porto Alegre

Sobre a estratégia usada para pela primeira vez chegar às quartas de um torneio Grade A (que inclui os nove principais do circuito mundial juvenil depois dos quatro Grand Slam), Hailey revelou inteligência ao estudar o jogo da adversária.

— Ela tem uma direita muito potente, então precisei sacar muito bem e partir para o ataque para neutralizar esse golpe dela — explicou a tenista, que treina em Maryland e é só elogios para a simpatia dos brasileiros.

Simpatia, aliás, recíproca: nas arquibancadas, entre os pequenos fãs de tênis que acompanham as partidas da categoria 18 anos, disputadas por jogadores que desde já são seus ídolos nas quadras de saibro, a americana ganhou o apelido de "Sereninha" pelo porte atlético e cabelos.

Enquanto isso, na quadra 1, o cenário era bem diferente: foi apenas após uma batalha de quase três horas sob um sol inclemente que a russa Amina Anshba, segunda favorita, carimbou a passagem à próxima rodada. Depois de vencer o primeiro set por 6/3, ela perdeu a segunda parcial para a suíça Lulu Radovcic por 2/6 (chegou a estar atrás por 0/5) antes de voltar a encaixar seu jogo e fechar a negra por 6/2.

— Joguei muito bem o primeiro set, estava batendo com força na bola, mas relaxei demais no segundo e me desconcentrei do jogo, o que exigiu muita força mental para voltar e ganhar — contou a russa sobre o "branco" que esticou a partida e exigiu fisicamente de ambas as jogadoras.

No jogo seguinte, um inimigo em comum castigou a ambas as tenistas dos dois lados da quadra: o calor. Ainda assim, com um jogo mais solto e agressivo, a primeira pré-classificada confirmou o favoritismo: a americana Amanda Anisimova venceu a peruana Anastasia Iamachkine por 6/0 e 6/3.

— Mesmo com essas condições mais difíceis tentei impor meu estilo. Ela jogou bem, mas tentei ser bastante agressiva, e acho que isso fez diferença — completou a atual vice-campeã do torneio gaúcho.

Os jogos dos 18 anos prosseguem na Associação Leopoldina Juvenil até domingo, dia 19.

Resultados desta quinta-feira (dia 16)

18 anos femininos — oitavas de final

Amanda Anisimova (EUA/1) d. Anastasia Iamachkine (PER/15) 6/0 6/1

Sofia Munera Sanchez (COL) d. Vanessa Ong (EUA) 3/6 7/6 (6) 6/2

Anhzelika Isaeva (RUS) d. Maria Lourdes Carle (ARG/4) 6/4 6/3

Maria Camila Osorio Serrano (COL/6) d. Whitney Osuigwe (EUA/9) 6/4 3/6

6/2

Elysia Bolton (EUA) d. Lea Ma (EUA) 4/6 7/5 7/6 (2)

Hailey Baptiste (EUA/14) d. Emily Appleton (GBR/3) 7/5 6/1

Sofia Sewing (EUA/7) d. Moyuka Uchijima (JAP) 6/4 6/2

Amina Anshba (RUS/2) d. Lulu Radovcic (SUI/16) 6/3 2/6 6/2

*ZHESPORTES