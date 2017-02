Tenista paga aposta e encontra fã desafiado durante o Super Bowl

Clube da Bolinha

A tenista Eugenie Bouchard, que apostou um encontro com um fã durante a final do Super Bowl, cumpriu a promessa. Na noite desta quarta-feira, a canadense publicou a foto provando que o encontro com John, o felizardo, realmente aconteceu.



O destino de Bouchard e John foi o jogo do Brooklyn Nets, em Nova York, contra o Millwaukee Bucks, válido pela NBA.

Bouchard foi "obrigada" a encontrar o fã após a inesperada vitória do New England Patriots no Super Bowl. Enquanto tuitava sobre o duelo, ela declarou torcida pelos Falcons. Com o placar dilatado para seu time — 21 a 3 —, disse que aceitaria sair com o seguidor em casa de improvável virada. Que aconteceu.

