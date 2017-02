Sevilla vence Leicester, mas duelo segue aberto na Liga dos Campeões

Indefinido

Mesmo sendo superior durante os 90 minutos, o Sevilla deixou o estádio Ramón Sanchez Pizjuán com um gosto amargo. Tudo por conta da vitória por 2 a 1 sobre o Leicester, nesta quarta-feira. O gol fora de casa dá esperança aos comandados de Claudio Ranieri, que recebem os espanhóis no King Power Stadium no dia 14 de março, às 16h45min, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

A primeira etapa foi marcada por uma maior posse de bola do time da casa, que também dominava as ações ofensivas e tentava achar espaços na defesa dos visitantes. Os ingleses até tentaram adiantar a marcação na metade final, mas ainda esbarravam em uma maior qualidade dos adversários.

Logo aos 13min, Joaquín Correa tentou a finta e foi derrubado na área por Morgan. O próprio Correa foi para a cobrança e parou nas mãos do goleiro Kasper Schmeichel. A pressão continuou muito forte e o resultado disso veio aos 24min: Escudero fez bom cruzamento na segunda trave, e Sarabia cabeceou no contrapé do dinamarquês do Leicester para fazer 1 a 0 para o Sevilla.

Na segunda etapa, os ingleses tentavam se lançar mais a frente em busca de um importante gol para o jogo de volta. No entanto, deixaram espaços e acabaram sofrendo as consequências. Aos 16min, Jovetic foi lançado em profundidade, matou no peito, e passou para Correa, que, livre, ampliou a vantagem.

Aos 27min, o Leicester encontrou a bola que estava procurando. Drinkwater achou espaço pela esquerda e cruzou rasteiro para Vardy, que precisou apenas desviar com a pena direita e marcar para sua equipe, dando esperança para o confronto de volta.

