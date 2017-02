Técnicos vão à FIVB e pedem mudanças no vôlei

Na Suíça

Técnicos renomados do vôlei mundial se reuniram em Lausanne (SUI), sede da Federação Internacional, nesta semana, para discutir melhorias no esporte.

E eles sugeriram mudanças em regras e no calendário do vôlei. Uma delas é acabar com o limite de substituições, permitindo que atletas sejam trocados rapidamente entre pontos, aumentando a velocidade da partida. Outro pedido é rever a regra do toque na rede. Os treinadores também defenderam a evolução do desafio eletrônico para correção de erros de arbitragem.

Os principais nomes presentes foram o brasileiro José Roberto Guimarães, o americano Karch Kiraly, o neo-zelandês Hugh McCutcheon e o italiano Giovanni Guidetti.

Em defesa dos atletas, a comissão também pediu um tempo maior de férias entre as temporadas, permitindo maior descanso. Para isso é necessário fazer uma revisão do calendário mundial.

