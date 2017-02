Thiago Monteiro bate ex-top 5 e vai às quartas no ATP de Buenos Aires

Tênis

Depois de arrasar o campeão do primeiro torneio da gira sul-americana, Victor Estrella, o brasileiro Thiago Monteiro, da Tennis Route, 84º do mundo, teve mais uma boa apresentação e derrotou o espanhol Tommy Robredo, ex-top 5 e atual 550º colocado, se garantindo nas quartas do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina.



O cearense de Fortaleza derrotou o tenista de 34 anos com 12 títulos de ATP com parciais de 6/3 6/4 após 1h23min no último jogo do dia na quadra central do Buenos Aires Lawn Tennis Club. Robredo vinha embalado com vitória sobre o italiano Fabio Fognini, top 50 e sétimo favorito.



O brasileiro já defende os 45 pontos conquistados no Rio Open ano passado que vão cair na segunda-feira e está pela terceira vez nas quartas de final de um evento nível ATP - fez quartas no Brasil Open e em Gstaad, na Suíça - e vai buscar sua primeira semi diante do argentino Carlos Berlocq, 77º, que surpreendeu o terceiro favorito, o espanhol David Ferrer, 27º e ex-top 3, por 6/4 6/2.



Será o segundo jogo entre os dois. Monteiro bateu Berlocq na final de Aix en Provence, na França, ano passado, na conquista de seu primeiro torneio challenger.



O jogo

Robredo saiu quebrando no primeiro game, mas bolas altas e pesadas do brasileiro o colocaram no jogo virando para 2/1. O tenista que treina no Rio de Janeiro quebrou no oitavo game e fechou sem problemas por 6/3.



Na segunda etapa Thiago, de 22 anos, abriu 2/0 e teve duas chances de quebra. Não converteu e Robredo deu uma catimbada, usou a experiência para devolver a quebra e virar para 3/2. Mas Monteiro ficou ligado, tornou a quebrar, abriu 5/3 e sacou em 5/4. Um pouco de nervosismo para fechar e ele se viu com 0/40, mas se salvou e concluiu no terceiro match-point o triunfo.