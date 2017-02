Thiago Monteiro é eliminado do Rio Open por norueguês de 18 anos

Tênis

A caminhada de Thiago Monteiro, de 22 anos, foi interrompida na noite desta sexta por um adversário ainda mais jovem. Aos 18 anos, o norueguês Casper Ruud, 204º do ranking da ATP, segue fazendo história no saibro do Rio Open e chegou a sua primeira semifinal de torneio nível ATP em sua primeira participação neste nível após bater o brasileiro.



Convidado da organização do torneio por indicação da empresa de marketing esportivo IMG, dona da data do torneio carioca, Ruud abriu sua campanha no saibro do Jockey Club com vitória sobre o número três do Brasil, Rogério Dutra Silva, o Rogerinho e nesta sexta-feira voltou a frustrar a torcida local ao bater o número 2 do país, Thiago Monteiro, em 6/2 e 7/6 (2) tendo convertido sete aces contra cinco do brasileiro, que venceu 76% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 80% de aproveitamento do norueguês.

Em um primeiro set muito sólido do jovem tenista, Monteiro precisou salvar três breakpoints no primeiro game, mas acabou quebrado e dominado pelas boas devoluções de forehand de Ruud e de sua boa movimentação na linha de base, o cearense foi quebrado mais uma vez, viu o rival abrir 4/0 em 20 minutos de partida e passou a correr atrás. Monteiro fez um game impecável no sétimo game, quando confirmou de zero e ganhou mais confiança. Com a vantagem, Ruud apenas fechou a parcial.



No segundo set, o brasileiro melhorou muito seu rendimento, passou a errar menos e a trabalhar melhor com primeiro serviço. O jogo passou a ser firme por parte dos dois tenistas, já que o norueguês manteve seu ritmo forte. Sem ser ameaçado em todo o jogo Ruud defendeu apenas uma igualdade em seus games de saque, no décimo segundo game que levou a decisão do segundo set ao tiebreak.



Ali, Monteiro voltou a cometer erros, viu o rival abrir 4/0 e duas mini-quebras e ampliar a vantagem fechando o jogo em erro no backhand do brasileiro.



Ruud, que venceu o primeiro jogo de um norueguês em nível ATP após 13 anos, é o primeiro convidado de 18 anos a chegar à semifinal de um ATP 500. O último a conseguir este feito foi o alemão Alexander Zverev, jogando em casa, em Hamburgo 2014, onde parou na experiência do espanhol David Ferrer.

Curiosamente, Ruud encara um espanhol na semifinal do torneio carioca, será Pablo Carreño Busta, que avançou após abandono por lesão do ucraniano Alexandr Dolgopolov.



