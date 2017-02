VÍDEO: Follmann já caminha sem muletas: "Evoluindo cada vez mais"

Animador

O ex-goleiro Follmann, que teve a perna direita amputada após o acidente com o avião da Chapecoense, já se mostra bem adaptado à prótese. Em um vídeo publicado no Instagram, ele aparece caminhando com facilidade, sem contar com o auxílio de muletas.

Leia mais:

"Visitantes agradecem por termos feito a homenagem", diz dono de bar da Chapecoense em Medellín

Marcílio Dias se desculpa após declaração de vice que fez referência ao acidente da Chapecoense

VÍDEO: Alan Ruschel pede namorada em casamento



Follmann está desde segunda-feira em São Paulo para dar sequência ao tratamento.



A cada dia que passa evoluindo cada vez mais. Obrigado meu Deus ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Uma publicação compartilhada por Jakson Follmann ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@jaksonfollmann) em Fev 21, 2017 às 8:47 PST

*ZHESPORTES