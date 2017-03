Álvaro Recoba promete lutar pela presidência do Nacional

Sonho

O ex-atacante e ídolo uruguaio, Alvaro Recoba, afirmou em entrevista a um canal de TV que está se preparando para ser presidente do Nacional, seu clube do coração. El Chino, que guarda mágoas de dirigentes da sua época, garante que vai se candidatar nas próximas eleições.

– Vou ser presidente do Nacional. Seguramente vou me candidatar nas próximas eleições, sou sócio vitalício e estou me preparando para isso.

Durante o bate-papo, Recoba também relembrou um fato triste durante a Copa América de 2007, na Venezuela. A Celeste não conquistou o título e o elenco sofreu represália dos dirigentes da AUF.

— Antes da disputa nos disseram que se conquistássemos o título teríamos um voo fretado, mas se perdêssemos tudo seria diferente. Depois disso eu desisti de jogar pela seleção e percebi que os dirigentes não tinham nenhuma vontade de melhorar — disse.

Recoba chegou ao Nacional ainda com 17 anos, vindo do modesto Danubio, e encarou muita desconfiança por causa da sua pouca idade, mas com muitos gols e títulos conquistou em definitivo a torcida.

Anos mais tarde foi vendido à Europa e teve grande passagem pela Inter de Milão, da Itália. Em 2009 voltou ao Uruguai e defendeu o Danubio e encerrou sua passagem pelo Nacional.

Na seleção uruguaia, o ex-atacante disputou 69 partidas e marcou 11 gols. Em 2002, Recoba fez parte do elenco Celeste que disputou a Copa do Mundo e caiu na fase de grupos.

