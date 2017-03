Antes de sorteio, Zidane afirma não querer enfrentar o Leicester

Liga dos Campeões

Não é apenas Buffon, capitão da Juventus, que prefere não enfrentar o Leicester nas quartas de final da Liga dos Campeões. O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmou que não gostaria de encarar o campeão inglês nesta fase da competição.

– O Leicester faz o que todo mundo diz que não pode fazer. Muitos pensaram que não resistiria na ponta da Premier League e ganhou. Muitos pensaram que não poderia virar diante do Sevilla no jogo de volta e conseguiu. Diante de qualquer time não será favorito, e aproveitará essa condição. Tudo pode acontecer – admitiu.



A temporada do Leicester vem sendo de altos e baixos. A equipe em nenhum momento brigou na parte de cima no Campeonato Inglês e chegou a ficar na beira da zona do rebaixamento. O técnico Claudio Ranieri, que levou o time ao inédito título da Premier League, acabou demitido. Na Inglaterra, problemas de relacionamento entre o treinador e o elenco foram levados à tona. Sem o italiano, assumiu o auxiliar Craig Shakespeare, que já coleciona três vitórias seguidas e um momentâneo alívio na luta contra a degola no Inglês.



Na Liga dos Campeões, os Foxes novamente fizeram história, alcançando às quartas de final em sua primeira edição de Liga dos Campeões. Na última terça-feira, a equipe venceu o Sevilla por 2 a 0, na Inglaterra, e se classificou, após perder por 2 a 1 na Espanha.



– Vimos que eles têm jogadores com muito talento, mas o mais importante é que jogam com paixão e com coração. Isso não é fácil de conseguir. Nas quartas, onde só chegam oito times, sempre se terá dois jogos difíceis. É um momento da temporada em que todo mundo começa a crescer e se acha que pode ganhar de qualquer um – afirmou o treinador merengue.



Nesta sexta-feira, a Uefa sorteia os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões. Os oito times classificados são: Leicester, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Juventus, Monaco e Borussia



*LANCEPRESS