Vídeo

Algoz de Vitor Belfort, Kelvin Gastelum será o adversário do brasileiro Anderson Silva, o Spider, no UFC 212, a ocorrer no dia 3 de junho, no Rio de Janeiro. Em vídeo, Caju Freitas projeta o confronto. Assista:

