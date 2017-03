Cris Cyborg e Bethe Correia trocam provocações em redes sociais

Rivalidade

A dança de Bethe Correia no octógono depois do empate com Marion Reneau no UFC Fortaleza, no último sábado, gerou polêmica. A lutadora potiguar fez um post no Instagram sobre o assunto e o caso rendeu uma polêmica com outra lutadora brasileira: Cris Cyborg.

As lutadoras competem em categorias diferentes. Bethe Correia é do peso galo — inclusive já disputou o cinturão e foi nocauteada por Ronda Rousey —, enquanto Cyborg é do peso pena. No entanto, Cristiane já fez lutas em peso casado enquanto a sua categoria de origem não existia no UFC — o que ocorreu neste ano.