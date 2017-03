Apesar da promessa de casa cheia, ainda restam ingressos para o confronto entre Uruguai e Brasil

Eliminatórias da Copa do Mundo

Neymar e Suarez em campo não são sinônimos de Centenário lotado nesta quinta-feira. Pelo menos, até o momento. De acordo com a Associação Uruguaia de Futebol, ainda restam mais de sete mil ingressos para o confronto entre Brasil e Uruguai, às 20h, em partida válida pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.



No fechamento das bilheterias, na tarde de terça-feira, haviam sido vendidas 42,2 mil entradas das 50 mil colocadas à venda. Porém, com a grande procura, existe a certeza por parte dos uruguaios de que até a hora do jogo não haverá mais ingressos.



O interesse dos brasileiros na partida é considerada surpreendente. Muitos gaúchos e torcedores do centro do país são esperados até quinta-feira na capital uruguaia. Para os padrões brasileiros, os preços não são exorbitantes: variando entre 690 pesos (menos do que 70 reais) e 280 reais.



*RÁDIO GAÚCHA