Após reunião com clubes, Governo de São Paulo mantém torcida única e proibições

Sem bandeiras, banda e músicas das organizadas

Em reunião com representantes dos quatro grandes clubes de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública (SSP), órgão do Governo do Estado, decidiu manter a proibição a torcedores visitantes em clássicos paulistas. Também não foi desta vez que bandeiras e instrumentos musicais foram autorizados a entrar nos estádios. As torcidas organizadas, após diversas brigas, inclusive com mortos, seguem vetadas.



No próximo dia 4 completará um ano da adoção de torcida única em partidas entre os rivais Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Havia a expectativa de que alguns adereços, como faixas e bandeiras, fossem autorizadas a voltar ao campos, mas isso não se concretizou.

Leia mais

Arena do Grêmio deverá receber Brasil e Equador, no dia 31 de agosto, pelas Eliminatórias

Ao lado de Bruna Marquezine, Neymar comemora vaga na Copa da Rússia em show de dupla sertaneja

Sem Messi em fase decisiva, Argentina corre risco de ficar fora da Copa pela primeira vez em 48 anos



Compareceram na reunião desta terça-feira os presidentes de três dos grandes paulistas: Maurício Galiotti (Palmeiras), Modesto Roma Júnior (Santos) e Carlos Augusto de Barros e Silva (São Paulo). O Corinthians foi representado pelo advogado Luiz Felipe Santoro. Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, também participou da discussão, assim como representantes do Legislativo, Justiça e Ministério Público.

Segundo nota da SSP, "todas as entidades e instituições representadas acordaram que as medidas atuais devem ser mantidas - uma vez que, além de funcionais em termos logísticos, 'evitaram que vidas fossem perdidas'".

- Reuniões como essa nos dão a certeza de que, juntos, nós podemos construir ações edificantes para o futebol - disse o presidente do Tricolor.

Os envolvidos na reunião concordaram que as torcidas de futebol estão mais comportadas nos estádios.

- Somos especializados em policiamento de praças esportivas, mas as medidas auxiliam nosso trabalho - afirmou o tenente-coronel Luiz Gonzaga de Oliveira Júnior, comandante do 2º Batalhão de Choque (BPChq).

- Com essas regras, diminuímos o uso dos PMs usados no patrulhamento dos estádios de futebol - completou.

*LANCEPRESS