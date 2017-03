Arsenal e City, dois técnicos sob pressão

Jogaço





Arsenal e Manchester City, ambos em situação delicada nesta temporada, vão se enfrentar no domingo, pela 30ª rodada da Premier League, em jogo que pode apagar as esperanças dos Gunners se classificarem para a Liga dos Campeões e colocar mais pressão sobre Arsène Wenger.

É difícil dizer quem tem mais a perder nesta partida. O Arsenal, sexto colocado com 50 pontos, e o City, terceiro lugar com 57 e um jogo a mais. Enquanto os Gunners apostam o resto da credibilidade da temporada na 19ª classificação seguida para a Champions, os Citizens esperam melhorar a classificação aquém do esperado. A visita ao Emirates, que será seguida de uma revanche na Copa da Inglaterra, em abril, começa a ficar tensa.

O futuro de Wenger, cujo contrato dura até o fim desta temporada que beira a catástrofe, continua sendo debatido em Londres. Depois da derrota no sábado, contra o West Bromwich, a quarta nos últimos cinco jogos, o treinador francês garantiu que tinha tomado uma decisão sobre seu futuro. Segundo a imprensa inglesa, os dirigentes propuseram uma renovação de dois anos para ser assinado em junho.

Wenger afirmar que tem tudo "claro na sua cabeça", apesar das coisas não estarem resolvidas. O francês avisou que vai revelar a decisão em breve, quem sabe depois da partida contra o City. Ainda resta uma pequena esperança para o Arsenal, na beira do abismo mas com dois jogos a menos.

Para o City, o título está fora do alcance, já o que líder Chelsea está a 12 pontos de diferença. Mas a vice-liderança ainda é possível, e o espanhol Pep Guardiola quer superar o Tottenham, que tem dois pontos a mais que os Citizens.