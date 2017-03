Mourinho nega Neymar no United e diz que treinaria a Seleção Brasileira

Projeções

O polêmico treinador José Mourinho, que já trabalhou em grandes clubes do mundo, como Chelsea, Real Madrid, Inter de Milão e se encontra atualmente no Manchester United, sempre despertou interesse dos fãs para vê-lo a frente de grandes seleções mundiais. Em entrevista para a ESPN Brasil, o português afirmou que treinaria a Seleção Brasileira, mas deixou claro que o cargo é mais propicio para treinadores brasileiros.

— Eu acho que, depois do Manchester United, eu preciso de um trabalho mais fácil do que o do Manchester United (risos). E se calhar, a Seleção Brasileira deve ser mais difícil. Obviamente seria apaixonante. A Seleção Brasileira é obviamente a seleção líder de sucesso, obviamente com talento. Qualquer que seja a geração, o talento aparece sempre. Mas tenho que confessar que deve ser difícil. Em cada brasileiro há um treinador, em cada jornalista há um treinador melhor que o treinador. Acho que deve ser um país difícil de trabalhar, mas também apaixonante. Mas reconheço que a Seleção Brasileira é para treinador brasileiro — afirmou Mourinho.

Ainda falando de Seleção Brasileira, o treinador exaltou a conquista da classificação antecipada, elogiou Tite e recordou os 7 a 1 sofridos pela Seleção dentro de casa, durante a Copa do Mundo de 2014.



— Acho que a Copa em casa era uma faca de dois lados. Por um lado, estava em melhores condições para ganhar, mas por outro lado uma pressão exagerada para ganhar. O Dunga teve uma pressão emocionalmente pesada e acho que era difícil para ele ter sucesso. Agora entrou o Tite, experiência, muita experiência a nível de clube. Acho que os clubes desenvolvem melhor os treinadores, porque são o futebol do dia a dia, é a competição semanal, desenvolve muito mais nossas capacidades. É um homem (Tite) com personalidade, com maturidade, com personalidade para grande pressão — acrescentou.

O técnico português já conquistou diversos títulos importantes ao longo de sua carreira, incluindo duas vezes a Liga dos Campeões. No Manchester United, o treinador chegou na última temporada com condições de montar um elenco recheado de estrelas (incluindo Pogba e Ibrahimovic). Recentemente surgiu na imprensa europeia que o clube inglês estaria disposto a pagar a multa rescisória do astro Neymar, mas Mourinho negou.

— É mera especulação. Procuro sempre ser objetivo e pragmático com os clubes e pedir aquilo que me pode ser dado. Acho que pedir Neymar é absurdo. Acho que um clube como o Barcelona não pode e nem vai perder Neymar. E apesar de o Messi ainda ser um jovem jogador, com anos pela frente, já está perto dos 30 (anos), e o Neymar vai ser o grande jogador do Barcelona pós-Messi. Acho que é tentar arrombar um cofre. Impossível — completou o técnico português.