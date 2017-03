Sevilla é punido por ofensas da torcida a Sergio Ramos

Futebol

As ofensas de uma parte da torcida do Sevilla ao zagueiro Sergio Ramos durante um duelo contra o Real Madrid acabaram rendendo uma punição ao clube. Os setores N11 e N12 do Gol Norte do Estádio Ramón Sánchez Pizjuán foram interditados. O clube ainda aguarda resposta de seu primeiro recurso apresentado no Comitê de Apelação.



Durante o empate por 3 a 3 entre as equipes, no dia 12 de janeiro, pela Copa do Rei, Ramos marcou um gol e foi até os torcedores rivais com as mãos no ouvido em tom de provocação. Os presentes no estádio, então, começaram a insultar o jogador.



Sergio Ramos foi revelado nas categorias de base do Sevilla e deixou o clube em 2005, quando ainda tinha 19 anos, rumo ao Real Madrid.



