 Atlético de Madrid compra novo estádio por 30 milhões de euros

O Atlético de Madrid e a prefeitura da capital espanhola chegaram a um acordo para a venda do estádio de La Peineta ao clube por 30 milhões de euros, informou nesta segunda-feira a prefeitura madrilenha.



O clube se torna assim proprietário do estádio, que está previsto para se tornar a nova casa do Atlético a partir da próxima temporada sob o nome de Wanda Metropolitano.

– O clube realizará um pagamento em três anuidades no valor total de 30.422.520 euros mais juros – informou a prefeitura madrilenha, em nota. – Além disso, o clube assumirá as obras de urbanização dos acessos, no valor de 29.875.000 euros, e a construção de mais de 4.000 vagas de estacionamento necessários para o estádio e que serão de uso público – continuou.

O novo acordo elimina a possibilidade de que o estádio possa ser usado em eventuais futuros Jogos Olímpicos, como previa o acordo inicial de 2008, e será "de exclusivo uso privado". O estádio, construído nos anos 1990 para acolher provas de atletismo, foi renovado pensando nas candidaturas olímpicas de Madri de 2012 e 2016, ambas perdedoras. O estádio está atualmente em obras para poder ser utilizado na próxima temporada como novo lar do Atlético de Madrid.