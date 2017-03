Aubameyang aproxima Borussia Dortmund da vice-liderança do Campeonato Alemão

Na cola do Leipzig

O Borussia Dortmund venceu em casa o penúltimo colocado Ingolstadt por 1 a 0, nesta sexta-feira, pela abertura da 25ª rodada do Campeonato Alemão, graças a um gol do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang.

O atacante balançou as redes pela 23ª vez na Bundesliga e é o artilheiro isolado da competição, com média de um gol por partida. O africano marcou aos 14 minutos do primeiro tempo, o suficiente para os anfitriões garantirem a vitória.

O Borussia diminuiu para três pontos a distância em relação ao Leipzig, mas ainda está a 13 pontos do líder Bayern de Munique, que visita o Borussia Mönchengladbach no domingo.

As chances de título da equipe do Signal Iduna Park são pequenas, mas o time quer roubar a segunda colocação da surpresa do campeonato, que enfrenta o Werder Bremen no sábado.

