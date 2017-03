Barcelona tem novidade para a partida desta quarta-feira

Futebol

A importante partida diante do Sporting Gijón contará com um novidade para o Barcelona. A equipe do técnico Luis Enrique terá novamente Mascherano, que estava com um desconforto na coxa direita desde o início de fevereiro, para o confronto desta quarta-feira, às 15h30min, no Camp Nou.

Também cotado para retornar à relação de Lucho, Turán, que ainda está lesionado, ficou de fora – assim como Mathieu, Vidal e Masip. Eles não participam da peleja válida pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol.



Com 54 pontos, o Barcelona, segundo colocado, pode ficar provisoriamente na liderança da Liga, que tem o Real Madrid (55) na ponta. Os Merengues, por sua vez, jogam mais tarde, diante do Las Palmas, também em casa.



CONFIRA A LISTA DOS CONVOCADOS



Ter Stegen, Cillessen, Piqué, Rakitic, Busquets, Denis, Iniesta, Suárez, Messi, Neymar, Rafinha, Mascherano, Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes e Umtiti.



*LANCEPRESS

