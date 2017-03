Belfort ignora carinho de brasileiros com Gastelum: "Não preciso disso"

MMA

Astro principal do UFC Fight Night que ocorre neste sábado, em Fortaleza, Vitor Belfort diz não se preocupar com o carinho que seu rival Kelvin Gastelum está recebendo do público cearense. Focado em luta que pode significar sua recuperação, ele se mostra confiante e espera que o adversário tente o colocar para o solo, evitando seu jogo de trocação.



— Com certeza (Gastelum vai evitar a trocação). Tenho certeza de que ele vai querer levar a luta para o chão (...) Espero um bom combate, estamos felizes, tivemos uma preparação ótima, só tenho a agradecer — projetou o fenômeno, durante conversa com a imprensa antes do show.



Questionado sobre a relação amigável entre o público brasileiro e Kelvin Gastelum, Belfort disse não se preocupar com um possível apoio ao lutador americano no evento de Fortaleza.



— O brasileiro gosta de festa, de graça... O brasileiro tem de se mostrar brasileiro. O MMA não tem aquela coisa de torcida, ele está tentando atrair a torcida para o lado dele. Eu não preciso disso. Não preciso pedir apelo. O Brasil tem que mostrar fidelidade sem as pessoas pedirem. Mas se a torcida quiser ficar do lado dele, ela vai ficar — comentou.



De cabelo raspado, diferente de suas últimas lutas, onde sempre apresentou um corte de cabelo especial, Vitor declarou que o novo corte representa "uma nova fase".



— É uma nova fase, um grande problema da humanidade é querer fazer algo igual depois de 20 anos. Tenho que fazer um novo Vitor agora. Me reinventar, escrever uma história nova. Estou muito confiante — declarou.



