Bellator inclui duas disputas de cinturão no card de Wand x Sonnen

O Bellator MMA está disposto a fazer um show de alto nível em seu evento na cidade de Nova York, no dia 24 de junho. Depois de confirmar as lutas de Wanderlei Silva x Chael Sonnen e Fedor Emelianenko x Matt Mitrione, a segunda maior organização de MMA do mundo marcou duas disputas de cinturão para o card.

O brasileiro Douglas Lima, atual campeão dos meio-médios, defenderá o seu cinturão contra o americano Lorenz Larkin, ex-lutador do UFC e que fará a sua estreia na nova organização.

O campeão dos leves, Michael Chandler, ganhou moral com a vitória sobre Benson Henderson e defenderá o título contra o invicto Brent Primus, que tem sete vitórias na carreira — cinco delas no Bellator.



O Bellator NYC será no Madison Square Garden, em Nova York, no dia 24 de junho. O evento será no sistema de pay per view para os Estados Unidos. Até hoje, apenas um card da organização foi neste formato — o Bellator 120, em maio de 2014, que teve como luta principal a vitória de Rampage Jackson sobre King Mo, além da vitória de Will Brooks sobre Michael Chandler e a finalização de Tito Ortiz diante de Alexander Shlemenko. No Brasil, o card terá transmissão pelo Fox Sports.

Lutas confirmadas no Bellator NYC:

Chael Sonnen x Wanderlei Silva (meio-pesados)

Fedor Emelianenko x Matt Mitrione (pesados)

Michael Chandler x Brent Primus (título dos leves)

Douglas Lima x Lorenz Larkin (título dos meio-médios)



