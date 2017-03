Bombas e sinalizadores paralisam confronto entre Itália e Albânia

Eliminatórias europeias

O jogo entre Itália e Albânia, válido pelas Eliminatórias europeias, precisou ser interrompido por cerca de 10 minutos, no segundo tempo.



A pausa do árbitro se deu após os torcedores albaneses soltarem bombas e fazerem uso de sinalizadores que prejudicaram a visibilidade no estádio Renzo Barbera, em Palermo.

Posicionada atrás do gol de Buffon, em seu milésimo jogo da carreira, a torcida visitante precisou ser acalmada com gestos pelo capitão albanês Agolli.

Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

